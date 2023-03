[Special] Ash & Pikachu bedankt!

Vandaag is een emotionele dag voor veel Pokémon-fans. De laatste aflevering met Ash & Pikachu verschijnt vandaag.

Vandaag, 24 maart 2023, is het zo ver. Na 25 seizoenen met totaal 1236 afleveringen en 26 films is het tijd om afscheid te nemen van Ash & Pikachu. Althans als hoofdpersonages van de Pokémon-anime. Zo lang als ik mij kan herinneren is dit dynamische duo al op TV en daarom vond ik het wel waard om even een waardig afscheid te schrijven. Hoewel de Engelse en Nederlandse afleveringen nog even op zich laten wachten, vond ik dit het juiste moment om dit te doen.

Half december verscheen er uit het niets een video op de kanalen van Pokémon. Hoewel velen de lucht al zagen hangen na de historische winst van Ash, sloeg het nieuws in als een bom. Binnen de redactie waren we er dan ook wel even stil van. Gebeurde dit echt? Geen Ash & Pikachu meer? Nu drie maanden later voelt het nog zo surrealistisch.

Mijn eigen Pokémon anime geschiedenis

Ikzelf ben een kind uit 1996, dus toen Pokémon in 1999 in Nederland verscheen op de TV was ik net drie geworden en hoewel ik niet de exacte periode weet dat ik ben begonnen met kijken, is het niet al te lang daarna geweest. Ik heb dus zo goed als de hele serie meegekregen vanaf het begin.

Vele ochtenden sloop ik stiekem naar beneden voordat anderen wakker waren om op Fox Kids en later Jetix de nieuwste afleveringen te zien. Tot de grote ergernis van mijn ouders die natuurlijk altijd wakker werden van de krakende trap (tja moesten ze maar een TV op mijn kamer zetten).

Ik weet nog de momenten dat ik bijna moest huilen van de verschillende momenten. Het afscheid van Pikachu in het Pikachu bos en het afscheid van Butterfree in de originele serie blijven me altijd bij. Maar ook de mooie momenten als de Rowlet die altijd in Ash zijn rugzak zit, de gekke gezichten en Team Rocket die altijd weer met een raar plan op kwam dagen. Hoewel de afleveringen redelijk voorspelbaar waren, bleef er altijd wat spanning in zitten. Welke Pokémon zou die nu weer tegen komen, gaat die er eindelijk weer één vangen of niet? Iets wat ik wel eeuwig zonde vind, is dat de serie gestopt is met de zingende Jigglypuff. Het bleef komisch wanneer deze slaapverwekkende Pokémon weer eens kwam opdagen.

Over de 25 seizoenen is er veel gebeurd in en met de serie. Natuurlijk zijn er de vele avonturen van Ash & Pikachu. Maar er is ook genoeg anders rondom de serie geweest. Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er verbannen afleveringen en heeft de serie de laatste jaren nieuwe tekenstijlen gehad.

Niet altijd even onschuldig

Ook al is de serie echt wel gemaakt voor alle leeftijden, heeft de anime ook redelijk wat controverses gehad. Zo zijn er verschillende afleveringen verbannen vanwege meerdere diverse redenen. Zo is de 38ste aflevering nooit buiten Japan verschenen vanwege epileptische aanvallen die Japanse kinderen kregen.

Naast wereldwijde verbannen afleveringen zijn er ook verschillende afleveringen verbannen in het Westen. Zo is er een verdwenen omdat James zich voordeed als een vrouw en een ander omdat de oude designs van Jynx werden gebruikt. Dit oude design had namelijk veel weg van een racistisch stereotype, hierna is het design van Jynx ook aangepast.

Verschillende tekenstijlen

Hoewel over de jaren heen de animatie kwaliteit natuurlijk verbeterde door vernieuwde technieken, bleef het in de eerste 19 seizoenen redelijk gelijk. De animatie voelde dan ook nog een beetje stijf als je het vergeleek met nieuwere anime series. De modellen werden een beetje standaard en hoewel overdreven reacties wel mogelijk waren, wilden de makers wat anders. De simpelere designs werden geïntroduceerd om meer mogelijk te maken met de reacties van de personages.

Als ik heel eerlijk ben, vond ik de animatiestijl van Sun & Moon afgezien van de grappige uitdrukkingen dan ook het minste van de hele franchise. Waarschijnlijk was ik niet de enige, want voor de laatste seizoenen was de stijl weer meer naar het origineel veranderd. Nog steeds werd er veel meer gebruik gemaakt van verschillende uitdrukkingen en bewegingen die de wereld en personages levendiger maakten, maar er was weer wat meer detail toegevoegd.

Als ik terugkijk naar de afgelopen 25 seizoenen denk ik dat de stijl van Journeys (Reizen) verreweg de beste stijl is. Het is een mooie middenweg qua nostalgie en vernieuwing. Het is een flinke verandering van het origineel, maar toch voelt het vertrouwd. Iets wat ook perfect past in drie seizoenen waarin Ash eigenlijk een soort afscheidsrondje maakt. Oude bekenden die terug kwamen, het bezoeken van oude locaties en meer gaven een perfect afscheid voor de twee vrienden.

Tot slot

Hoewel ik zeker niet alle seizoenen actief heb gevolgd, ik ben een beetje afgehaakt na Diamond & Pearl, heb ik altijd hoogtepunten teruggekeken. Of het nu de terugkeer van Brock & Misty in Sun & Moon was, of de eerste grote winst van Ash in dezelfde serie. Ondanks de mindere interesse in de anime bleven de twee toch diep in mijn hart zitten vanwege de geweldige herinneringen en waar je ook begonnen en geëindigd bent, de kans is groot dat je hetzelfde hebt als je terugdenkt aan de anime.

Ash & Pikachu, bedankt voor alle herinneringen, lessen en vermaak die jullie jaren hebben verzorgd. Hoewel ik in elk geval uitkijk naar de toekomst hoop ik zeker dat de anime de personages nog eens terugbrengt. Maar eerst nog een keertje Gotta Catch’m All!