Pizza Possum aangekondigd voor de Switch

Speel een buideldier met een nogal grote honger!

Uitgever Raw Fury en ontwikkelaar Cosy Computer hebben Pizza Possum aangekondigd, een soort arcade hide-and-seek actie game. Naast een aantal andere platformen is de game ook aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een aankondigingstrailer is ook verschenen, die kun je hieronder bekijken. Een releasedatum is helaas nog niet bekend, alleen dat het dit jaar moet verschijnen. We houden je op de hoogte!

In Pizza Possum speel je een buideldier met een heerlijk leven. Je kunt namelijk eten wat je wilt, en er is niemand die je kunt tegenhouden! …Nouja, je zult wel de verschillende waakhonden in het dorp moeten ontwijken, maar die ben je vaak toch te slim af. Met je vele schuilplaatsen en verschillende voorwerpen om ze af te leiden is er niemand die je kan pakken. Toch? Dus waar wacht je nog op. Tijd om te eten!