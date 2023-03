Nieuwe Pokémon anime heet: Pokémon Horizons: The Series

Er is weer meer onthuld over de nieuwe Pokémon anime die later dit jaar verschijnt!

Zoals al uitgebreid te lezen in onze special, is het vandaag de eerste officiële afzwaai van Ash & Pikachu. De allerlaatste aflevering is verschenen in Japan en hoewel wij er nog even op moeten wachten, is er ook weer meer onthuld van de nieuwe Pokémon anime serie.

De nieuwe serie, welke in april in Japan in première gaat en later dit jaar in de rest van de wereld, heeft namelijk een officiële naam en logo gekregen. Pokémon Horizons: The Series, of voor Nederland: Pokémon Horizons: De serie zal een compleet nieuwe richting inslaan.

In de serie ontmoeten Liko en Roy vele nieuwe personages, waaronder Pokémon Professor Friede en zijn partner Captain Pikachu. Hij en zijn groep de Rising Volt Tacklers reizen de wereld rond in een luchtschip om geheimen in deze wereld te ontdekken.

Naast Friede behoren er nog meer personen tot de groep. Zoals Orla met haar partner Metagross, Murdock de kok met zijn partner Rockruff, Mollie de arts met haar Pokémon Chansey en de oude Ludlow. Naast deze groep zal ook de Explorers-groep een deel uitmaken van het verhaal. Zo ontmoeten Liko en Roy uit deze groep onder andere Amethio met zijn partner Ceruledge.

Eerder was al onthuld dat het verhaal zou gaan draaien om het onthullen van de geheimen van de Pokémon-wereld. Hierin zouden een speciale Poké Ball van Roy en de ketting van Liko een grote rol moeten spelen. Ook zal een legendarische Pokémon veel invloed hebben op het verhaal. Het gaat hier om een Shiny Rayquaza.

Na afloop van de laatste aflevering met Ash & Pikachu werd bovendien een nieuwe trailer onthuld. Waarin onder andere een Terastalized Shiny Rayquaza te zien is.