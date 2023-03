Five Nights at Freddy’s: Security Breach komt naar de Switch

Een Switch versie was plots te spelen op PAX East

Er zijn inmiddels al heel wat Five Night’s at Freddy’s games verschenen. De meeste daarvan zijn ook op de Switch speelbaar, maar het laatste (en vooral grootste) deel uit de serie was vooralsnog niet beschikbaar op Nintendo’s hybride console. Maar daar komt binnenkort verandering in. Het lijkt er namelijk op dat Five Nights at Freddy’s: Security Breach bevestigd is voor de Switch. De manier waarop de wereld dat te weten is gekomen is alleen wat vreemd. In plaats van een officiële press release of trailer is de game momenteel simpelweg op de Switch te spelen op PAX East 2023. Er is dus ook nog geen verdere informatie bekend, zoals bijvoorbeeld een release datum. Wie toch benieuwd is naar de game kan hieronder een oude trailer bekijken en beelden gemaakt op het PAX East evenement.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach is het laatste deel uit de jump-scare based horror games. Dit deel komt oorspronkelijk uit 2021, en bijzonder is dat het de eerste Five Night’s at Freddy’s game is waarin je vrij rond kunt lopen. Jij speelt Gregory, een jongen die het voor elkaar krijgt om ’s nachts opgesloten te worden in het absurd grote Freddy’s Fazbear;s Mega Pizzaplex. Samen met Freddy Fazzbear zul je moeten zien te overleven in dit enorme gebouw. Net zoals Freddy kunnen deze ’s nachts namelijk vrij rondlopen, maar in tegenstelling tot Freddy hebben die iets minder goede bedoelingen!