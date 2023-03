De Nintendo 64-controller is weer op voorraad

Wees er snel bij want op=op!

Sinds de release van de Nintendo 64-uitbreiding van Nintendo Switch Online, zijn er speciale N64-controllers te koop in de My Nintendo Store. Nou ja, “te koop”, ze zijn namelijk meer uitverkocht geweest dan beschikbaar in de anderhalf jaar dat ze te koop zijn.

Gelukkig zijn ze nu weer te bestellen. Voor €49,99 kun je een enkele grijze draadloze controller kopen om al je N64 spellen op NSO mee te spelen. Hoe lang ze echter op voorraad blijven is echter niet bekend. Als we de vorige keren moeten volgen zal het niet te lang duren voor ze weer uitverkocht zijn.

De controller heeft een limiet van vier controllers per klant.