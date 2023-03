Vier Sonic's verjaardag op 23 juni met Sonic Origins Plus!

Op 23 juni is niemand minder dan Sonic jarig. Onze favoriete blauwe egel wordt dan alweer 32 jaar oud. Sega heeft vandaag aangekondigd hoe ze de verjaardag van hun iconische mascotte willen vieren. Ze hebben namelijk Sonic Origins Plus aangekondigd. De game lekte eerder vandaag al uit in een artikel van Comicbook.com, maar is nu middels een trailer officieel uit de doeken gedaan. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

12 Extra games

Sonic Origins Plus is een heruitgave van Sonic Origins, een collectie van klassieke Sonic-games die vorig jaar verscheen. Bovenop alle content (inclusief de DLC) van het originele spel, voegt deze uitgebreidere Plus-versie nog 12 extra Sonic-games toe, afkomstig van de Game Gear. Het gaat hierbij om de volgende titels:

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic Chaos

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Sonic Drift

Sonic Drift 2

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog Triple Trouble

Tails Adventure

Tails’ Skypatrol

Sonic Labyrinth

Sonic Blast

Hiernaast wordt ook Amy voor het eerst als speelbaar karakter toegevoegd aan Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 & Knuckles en Sonic CD. Buiten Amy wordt ook Knuckles in deze versie voor het eerst speelbaar in Sonic CD.

Verschillende edities

Er komt zowel een fysieke als een digitale versie van de game. Beide versies verschijnen op 23 juni voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5 en de Xbox Series X en S voor €39,99. Bij de fysieke versie krijg je naast alle eerdergenoemde content ook nog een artbook van ruim 20 pagina’s en heeft het hoesje een reversible cover. Ben jij al in bezit van de originele Sonic Origins, dan heb je geluk. Je kunt deze dan upgraden naar de Plus-versie voor slechts €9,99.

Gaat jouw Sonic hartje sneller kloppen van deze nieuwe collectie? En kun jij ook niet wachten om weer door al deze klassiekers heen te rennen? Laat het ons vooral weten in de reacties!