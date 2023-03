[Review] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – Prachtig avontuur

Het afsluitende deel van de trilogie. Is Atelier Ryza 3 het waard? Je leest het hier!

In 2019 kwam het eerste deel in de Atelier Ryza-serie, genaamd Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, uit. De Atelier-serie is al een langlopende serie met steeds verschillende hoofdpersonages. De Ryza-serie zou de eerste worden die draait om hetzelfde hoofdpersonage. Twee jaar later kwam Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy uit. Inmiddels zijn we in 2023 aanbeland en is het tijd voor het laatste afsluitende deel. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret End verschijnt op 24 maart 2023 en zal het einde vormen van de trilogie. Is dit deel en dus ook de gehele Ryza-serie het waard om te spelen? Je leest het hier.

Het laatste avontuur wacht

In de vorige twee delen leerde Ryza hoe ze alchemie kan gebruiken en beleefde ze grootse avonturen. Voor de nieuwkomers die deze twee delen niet hebben gespeeld is er in het menu een uitgebreid filmpje met een samenvatting van die twee games. Natuurlijk is het veel leuker om die games eerst zelf te spelen, maar ook zonder is Ryza 3 zeker goed te volgen. Zelf heb ik niet eerder een deel gespeeld van de Atelier-serie en is dit mijn eerste kennismaking.

De avonturen in Ryza 3 vinden een jaar na Ryza 2 plaats. Nog steeds draait het om Reisalin Stout, ofwel Ryza. Al zullen er in het verhaal wat oude bekenden en nieuwe personages tevoorschijn komen. Het start met Ryza en haar vrienden die genieten van het leven op Kurken Island. Op een dag vindt er een aardbeving plaats en komen er mysterieuze eilanden tevoorschijn. Deze worden de Kark Isles genoemd. Het is aan Ryza en haar vrienden om daarheen te gaan en te onderzoeken wat de herkomst is. Op Kark Isles ontdekken ze een enorme poort. Waarheen die leidt is onbekend. Wel hoort Ryza een stem in haar hoofd die haar naar de Code of the Universe leidt. Maar wat dat precies is en wat die eilanden en poort daar doen? Dat is een deel van waar het verhaal om draait.

Enorme gebieden

Atelier Ryza 3 bevat vier regio’s die elk uit een enorm gebied bestaan. In elk gebied is ontzettend veel te vinden en te ontdekken. Van materialen tot huisjes tot vijanden tot quest tot nog veel meer… Ik verloor mezelf regelmatig in zo’n gebied. Dan zag ik weer een bruggetje of een beekje of een grot en dan ging ik daar weer heen. Zo bleef ik bezig met ontdekken en gingen de uren voorbij. Op een gegeven moment bedacht ik me dat ik toch echt eens verder moest met het verhaal, maar liever bleef ik urenlang verkennen. De werelden zijn zo mooi en kleurrijk. Overal vond ik wel bijzondere plekjes om foto’s van te maken met de photo mode. Het is gewoon een zeer aantrekkelijke wereld waarin ik wil blijven lopen. En dan vergeet ik nog het schattigste van alles te zeggen. Ik stop voor elke hond en kat om ze te aaien. Te lief om niet te doen.

Wel had ik soms last van dips in de framerate. Dat was vooral op te merken wanneer Ryza rende en ondertussen materialen probeerde te pakken. Ook tijdens drukke gevechten loopt het niet altijd soepel, maar echt hinderlijk is het nooit. Visueel was er weinig aan de hand, behalve dat het soms tijdens het rennen en springen wazig werd. Al met al is Ryza 3 echt een ongelofelijk mooie en gedetailleerde wereld.

Voor mij is het geen nadeel, maar het is wel jammer dat het mist. Er is alleen Japanse voiceacting en geen Engelse. Met cutscenes is dat allemaal niet zo erg dat je op de ondertiteling moet letten. Echter wanneer je gebieden verkent, beginnen personages soms te praten. Omdat het Japans is moet je dan wel naar de kleine teksten onderin het beeld kijken, waardoor je dus afgeleid wordt van wat je aan het doen was.

Vechten met Key-systeem

De gevechten zijn real-time en zeer tactisch. Je moet daarom wel goed opletten wie aan de beurt is. Mag jij aanvallen of moet je de vijand blocken? Het is dus wel een kwestie van goed opletten. Daarbij heb je op verschillende dingen te letten, zoals AP, CC en Keys. Met het nieuwe Key-systeem kan je Keys die je tijdens jouw avontuur bemachtigt gebruiken om meer en sterke aanvallen te doen. Door verschillende aanvallen op een juiste manier aan elkaar te linken en het key-systeem te gebruiken kan je enorm veel schade doen. Wel zijn er talloze keys en is het uitzoeken welke je wanneer het handigste kan gebruiken en hoe goed ze zijn.

Het vechten voelde gelijk zeer vertrouwd aan en dat voor een eerste kennismaking voor mij. Ja, er is veel om op te letten en te leren. Ik was daarom ook blij met de lange introductie waarin van alles werd uitgelegd. Dat zal voor de veteranen wat aan de saaie kant zijn, omdat ze al weten hoe het grootste deel werkt. Echter is het niet vervelend dat er veel is om in de gaten te houden. Het vechten werd nooit extreem moeilijk en het bleef voor mij ontspannend aanvoelen. Het Key-systeem vind ik een aparte toevoeging. In eerste instantie heb ik het gebruik ervan vermeden, omdat ik niet doorhad hoe ik het nou in mijn voordeel kon gebruiken. Na daar wat meer tijd aan besteed te hebben ben ik er wel fan van geworden. Je kan het namelijk ook tijdens het ontdekken van de wereld gebruiken om obstakels te overwinnen en krachtige voorwerpen te bemachtigen. Al blijft het wel tactisch wanneer je het het beste kan gebruiken.

Alchemie

Tijdens het verkennen van de wereld verzamel je vele ingrediënten. Deze kan je gebruiken voor het maken van voorwerpen met alchemie. Het alchemie-systeem voelde nogal overweldigend toen ik het zag. Allemaal vakjes en ingrediënten en wat moet ik ermee? Tijdens je avontuur speel je namelijk allerlei recepten vrij die je met alchemie kan maken. Om dan een recept te maken moet je de juiste ingrediënten toevoegen. Dit kan je automatisch laten doen, wat in het begin zeker handig is om te zien hoe dat werkt, maar beter doe je het zelf. Dan heb je de volledige controle over welk ingrediënt en welke kwaliteit en stats je gebruikt. Op die manier kies je voor elk vakje een ingrediënt tot de vakjes gevuld zijn. Dan is het tijd om het voorwerp te maken en de traits te kiezen. Soms heb je geluk met een ingrediënt en krijg je Super Traits. Die geven dan een speciale boost mee aan het “synthesizen”.

Daarnaast heeft het key-systeem ook invloed op het alchemie-systeem. Daarmee kan je het recept verbeteren en nog sterkere voorwerpen maken. De gameplay in Ryza 3 draait dus vooral om het verzamelen van ingrediënten in de wereld, vechten tegen vijanden voor materialen en dan het gebruiken van deze spullen om met alchemie er voorwerpen van te maken. Die cirkel blijft zich herhalen en het is een genot om dat te doen. Hoe vaker je het alchemie-systeem gebruikt, hoe beter je leert hoe het precies werkt en hoe je dus de gewenste items kan maken.

Conclusie

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key is een mooi einde van een al zeer goed beoordeelde trilogie. De gameplay blijft vergelijkbaar met de vorige delen, maar is weer verder uitgebreid en verfijnd. Het ontdekken van de wereld, het verzamelen van ingrediënten, het blijft allemaal zeer verslavend. Daarbij is het alchemie-systeem, als je het eenmaal doorhebt, een mooie manier om jouw eigen voorwerpen te maken zoals jij ze wil. De grootste toevoeging is het Key-systeem wat op vele vlakken te gebruiken is, zoals tijdens alchemie, het verkennen en het vechten. Al met al is Atelier Ryza 3 voor €59,99 zeker een aanrader voor wie de vorige twee delen heeft gespeeld. Voor de nieuwkomer is het ook een aanrader, maar dan zou ik wel adviseren eerst de vorige twee delen te spelen om hier volledig van te kunnen genieten.

+ Goed verhaal

+ Gameplay-loop blijft verslavend

+ Talloze quests om te vinden en te voltooien

+ Prachtige omgevingen, maar… – …de framerate is niet altijd stabiel

– Alleen Japans gesproken met Engelse ondertiteling







DN-score: 8,0