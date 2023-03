Pokémon TCG Scarlet & Violet Paldea Evolved verschijnt in juni

De eerste Scarlet & Violet set is nog niet verschenen, maar Pokémon TCG Paldea Evolved is al aangekondigd!

Op 31 maart verschijnt pas de eerste set voor Pokémon TCG Scarlet & Violet. Deze set brengt flink wat veranderingen met zich mee, welke precies kun je hier lezen. Toch weerhoudt dat The Pokémon Company International er niet van om alvast een nieuwe set te onthullen.

Vanaf 9 juni zal de set Paldea Evolved verkrijgbaar zijn in winkels die Pokémon kaarten verkopen. In deze gloednieuwe set zal verder bouwen op de Scarlet & Violet uitbreidingen en bevat onder andere nieuwe full-art kaarten, maar ook Pokémon ex en Tera Pokémon ex. Onder de laatste kun je onder andere Dedenne en Forretress verwachten. Of ze een special Tera-type hebben is nog niet onthuld.



In de uitbreiding zitten de volgende opvallende kaarten:



15 Pokémon ex en 3 Tera Pokémon ex

36 Illustration Rare Pokémon

18 Ultra Rare Pokémon ex en 8 Ultra Rare Supporter-kaarten

15 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

9 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten, waaronder Pokémon ex, Trainer- en Energy-kaarten

Vanaf het moment dat de kaarten verkrijgbaar zijn zal de uitbreiding te koop zijn met losse pakjes, Elite Trainer boxen en speciale collecties. De pakjes hebben vijf verschillende designs. Dit keer zijn drie designs verdeeld over de laatste evoluties van de starters, het vierde pakje bedrukt met een afbeelding van Chien-Pao en het vijfde design is met Wo-Chien. De Elite Trainer Box is bedrukt met de drie starter Pokémon.