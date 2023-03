Platinum is nog niet klaar met Bayonetta

Nu nog Nintendo overtuigen.

In een interview met het Japanse Famitsu heeft regisseur Hideki Kamiya aangegeven nog meer Bayonetta-games te willen maken. Het interview, vertaald door VGC, geeft een interessante kijk in het plan van Kamiya. Nu moet hij alleen nog Nintendo zien te overtuigen.

Kamiya is vooral benieuwd naar de mening van Bayonetta-fans die de laatste spin-off in de serie hebben gespeeld. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon speelt aanzienlijk anders dan haar voorgangers. Hideki Kamiya wil dan ook graag weten hoe spelers hier op reageren en hoopt dat Bayonetta-fans de game een eerlijke kans willen geven. Wij vonden de spin-off in ieder geval heel geslaagd. Jorden gaf de game een 9 in de review en noemde het “verslavend goed”.

Ondanks dat Nintendo nog overtuigd moet worden, gaf een woordvoerder in het interview wel aan dat we waarschijnlijk nog meer van Bayonetta gaan zien in de toekomst. Er wordt op het moment dus vooral gekeken naar het ontvangst van dit nieuwe deel. maar ondanks dat de IP-rechten nog steeds bij SEGA liggen, lijkt het huwelijk tussen Bayonetta en Nintendo een zekerheid.

Heb jij Cereza and the Lost Demon gespeeld? Laat het ons weten in de comments.