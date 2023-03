Sonic Frontiers Sights, Sounds and Speed-update vanaf vandaag beschikbaar

Geniet van klassieke Sonic-muziek!

Sonic Frontiers ligt alweer een tijdje in de winkel. Vandaag introduceert de game de gratis Sights, Sounds and Speed-update. Deze update voegt een hoop nieuwe content aan de game toe. Om dat te vieren heeft Sega een nieuwe trailer online gezet. De video kan je hieronder bekijken.

In de Sight, Sounds and Speed-update kan je nu overal waar je bent genieten van de muziek in de game. Het voegt namelijk een jukebox toe. Door grote oranje muzieknoten te verzamelen speel je steeds meer nieuwe en klassieke liedjes vrij. Ook heeft Sonic Frontiers nu een photomode! Ga op zoek naar de mooiste plekjes van de Starfall Islands en maak toffe foto’s. Je kan ook extra filters toevoegen om je plaatjes een unieke draai te geven. Als laatste heeft de game nu ook challenge modes. Neem het nogmaals op tegen de bazen in de Boss Rush mode of probeer de beste tijd te zetten in de Cyberspace Battle mode.

