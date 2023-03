LEGO 2K Drive officieel aangekondigd

Everything is awesomerrrrrr

LEGO en 2K Games hebben officieel LEGO 2K Drive aangekondigd. De aankondiging komt nadat de game eerder deze week al gelekt was. Bekijk hier de awesome(rrrrrr) trailer:

De game moeten een openwereldracegame worden, maar dan met een LEGO-twist. Je bouwt je eigen voertuigen die zelfs kunnen transformeren als je het wegdek inruilt voor water. Het spel speelt zich af in Bricklandia, waar je op avontuur kan gaan in de story mode, maar ook samen met je vrienden kunt racen. LEGO 2K Drive ondersteunt zowel lokale multiplayer via splitscreen als online multiplayer. De game staat gepland voor 19 mei dit jaar!

3 versies

Op de Amerikaanse eShop kunnen we al zien wat voor extra’s er komen bij de verschillende versies van de game. De standaard versie bevat gewoon de game, terwijl de Awesome Edition vol zit met extra’s. Zo krijg je een extra Aquadirt Racer Pack én alle 4 de geplande DLC-pakketten. Daarnaast krijg je er 550 coins bij en de Awesome Bonus Pack; dit bestaat uit een Stunt Driver-minifiguurtje en een extra voertuig. De Drive Awesome Rivals Edition voegt daar nog wat extra voertuigen aan toe.

Screenshots

Uiteraard gaat de aankondiging gepaard met een verse lading screenshots. Check ze hier!

Kijk jij ernaar uit om in mei aan de slag te gaan met deze game? Laat ons in de comments ook gelijk weten wat jouw favoriete LEGO-game is!