Geniet van een visvakantie in Isle of Jura Fishing Trip

Pak je schepnet er maar bij!

Ben je toe aan een rustige visvakantie? Heb je tijd nodig om te ontspannen? Dan heeft ontwikkelaar EM Games goed nieuws. Vanaf morgen kan je namelijk het spel Isle of Jura Fishing Trip aan de haak slaan. De game zal beschikbaar zijn via de Nintendo eShop voor €13,99. De trailer is hieronder te bekijken.

In Isle of Jura Fishing Trip pak je je favoriete hengel en ga je op jacht naar meer dan vijftig verschillende vissoorten. Door het beheersen van drie verschillende vistechnieken laat je ze weten wie er de baars is. Ook kan je je schepnet gebruiken om kunstvoorwerpen op te vissen. Je verzamelt trofeeën en kan ze tonen aan de inwoners van het eiland. Neem rustig de tijd want er is geen haast. Klap je stoeltje uit en geniet van dit rustgevende vis avontuur.

Is Isle of Jura Fishing Trip een spel waar jij graag op aast? Of vind je het vissschrikkelijk saai?

Neem een snoekduik en laat het ons weten in de reacties.