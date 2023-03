Atari neemt Night Dive Studios over

Atari wil de technologie van Night Dive gebruiken om hun bibliotheek aan klassiekers te verrijken.

Atari heeft vandaag aangekondigd dat ze Night Dive Studios overnemen. Deze ontwikkelaar staat bekend om het terugbrengen van klassieke games als: System Shock, Quake en Doom 64 op moderne platformen. Atari neemt Night Dive Studios voor de volledige 100% over. Ze willen de technologie van Night Dive gebruiken, om hun eigen bibliotheek aan klassiekers te verrijken. Het gaat Atari onder andere om de KEX engine, die oude games speelbaar maakt op nieuwe hardware.

Het nieuws kwam naar buiten via Yahoo! finance report. Men verwacht dat de overname rond april 2023 rond is. De overname zelf kost Atari ruim 10 miljoen dollar. Daarvan bestaat de ene helft uit cash en de andere helft uit Atari aandelen, die betaalt moeten worden aan het eind van de overname. Hiernaast moet Atari Night Dive Studios nog 10 miljoen dollar betalen verspreid over de komende drie jaar, op basis van de toekomstige prestaties van Night Dive Studios.

Night Dive Studios medewerkers Stephen Kick en Larry Kuper man hadden het volgende te zeggen over de overname:

“Night Dive Studios en Atari hebben samen een lange geschiedenis en we weten dat Atari onze passie voor retro games deelt en onze focus op het produceren van nieuwe en geremasterde games van hoge kwaliteit, die recht doen aan de originele IP. Als we kijken naar de groei van ons bedrijf en het uitbreiden van onze vaardigheden hadden we ons geen betere partner kunnen voorstellen dan Atari”.

Atari’s CEO Wade Rosen heeft ook nog op het nieuws gereageerd. Hij vertelde dat het game-bedrijf “bewezen expertise” heeft in het commercialiseren van retro IP’s. Ook gaf Hij aan dat het “goed in lijn” was met Atari’s “retro-gerichte groei strategie”.