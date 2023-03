32e Grand Prix in Tetris 99 in het teken van Fire Emblem Engage

Tetrimino’s, ten aanval!

De vorige Grand Prix in Tetris 99 is alweer een tijd geleden. Dat betekent echter niet dat Nintendo de game is vergeten. Er is namelijk een nieuwe Grand Prix aangekondigd. Deze 32e Grand Prix staat in het teken van Fire Emblem Engage. De strategische game die afgelopen januari op de Nintendo Switch verscheen. Jorden beoordeelde de game toen met een prachtig cijfer.

Deze Grand Prix vindt van 24 maart om 8:00 uur tot 28 maart om 8:59 uur plaats. Door 100 punten in totaal te behalen speel je een thema in het teken van Fire Emblem Engage vrij. Nieuw deze keer is dat je meer punten verdient als je tussen de 90e en 2e plek bent geëindigd.

Ga jij proberen dit thema van Fire Emblem Engage vrij te spelen? Laat het ons weten in de reacties.