Zaaien, oogsten, vissen en de liefde van je leven ontmoeten

XSEEDgames, de uitgever van Story of Seasons: A Wonderful Life, heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van de game. In de video zien we wat er naast het runnen van je boerderij er verder nog allemaal te beleven is in de boerderijsim. Bekijk de trailer hier:

De game, die wordt ontwikkeld door Marvelous Interactive, is een remake van Harvest Moon: A Wonderful Life uit 2003. Die serie is weer een spin-off van de Story of Seasons-serie, waardoor de remake de cirkel weer rond maakt voor fans van deze franchise.

In de video staat het leven van jou als boer centraal, maar met een nadruk op wat er allemaal te doen is als je klaar bent met je klusjes. Zo kun je vissen, schatten opgraven en zelfs de liefde van je leven ontmoeten. De trailer draait om de verschillende leuke dingen die je kunt doen in elk seizoen. De game staat gepland voor een release op 27 juni 2023.

Kijk jij uit naar deze farm-sim die eigenlijk ook een life-sim is? Laat het ons weten in de comments!