Release datum bekend voor absurd avontuur Smile For Me

Een point-&-click avontuur in een absurde wereld

Smile For Me heeft eindelijk een datum gekregen waarop de game uitkomt voor de Switch. Dit spel is al enkele jaren uit op PC en komt nu op 24 april dit jaar uit op de geliefde Nintendo console. Let wel op, dit is alleen voor de digitale versie. Er komt namelijk ook een fysieke editie, maar die volgt deze zomer.

Smile For Me is een bijzonder point-&-click avontuur met puzzels en vooral een absurditeit die geliefd is onder spelers. Je spreekt geen woord in het spel, maar communiceert door te knikken of je hoofd te schudden. Met andere voorwerpen en acties probeer je zo vrienden te maken en bereidt je je voor op het ‘Grote Evenement?’. In de wereld genaamd Habitat is niet alles wat het lijkt en moet je de geheimzinnige Doctor Habit ontmaskeren voordat het te laat is.

Het spel zal ook zijn ge-update in UI, remastered soundtrack, easter eggs en meer, dus dit is niet zomaar een simpele port van PC naar Switch. Ben je benieuwd? Bekijk hieronder de trailer! Heb je het spel al gespeeld, deel dan je mening. Is het volgens jou een aanrader?