Have a Nice Death krijgt launch trailer

Have A Nice Death is vandaag uitgekomen voor de Nintendo Switch. Om dit te vieren hebben game-uitgever Gearbox publishing en game ontwikkelaar Magic Design Studios nu een launch trailer voor de game gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken.

Have A Nice Death is een 2D actie roguelike waarin je speelt als de angstaanjagende man met de zeis! Om de orde te houden moet jij jouw medewerkers laten zien wie er de baas is. Dit doe je door de duistere willekeurig gegenereerde afdelingen van Death Inc te verkennen. In de game raas je met bliksemsnelle hack and slash combat door de duistere willekeurig gegenereerde afdelingen van Death Inc. Je zult het hier opnemen tegen talloze vijanden, die jij met jouw arsenaal van in totaal 30 verschillende unieke wapens en spreuken moet zien te overmeesteren.

Interessant aan deze roguelike is hoe die omgaat met het verkrijgen van kracht. Dit kan namelijk ernstig in je nadeel werken. Een mooi voorbeeld is het verkrijgen van een vloek upgrade. Hierdoor kan de arbeidsinspecteur je onderschikten meer bevoegdheden verlenen of nog veel erger de prijs van koffie en andere items verhogen. Deze zijn van essentieel belang voor je werk output.

