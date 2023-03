Fire Emblem Engage DLC, Fell Xenologue, verschijnt begin april

Er is meer onthuld over de laatste DLC voor Fire Emblem Engage!

Fire Emblem Engage verscheen begin van dit jaar op de Nintendo Switch en sindsdien zijn er al drie pakketten met nieuwe personages verschenen voor de game als DLC. De vierde wave aan DLC zal een compleet nieuwe verhaallijn bevatten onder het mom van de Fell Xenologue.

Nintendo heeft vandaag een uitgebreide trailer onthuld met daarin meer details over de story en een releasedatum. Hoewel de trailer niet te veel onthuld over hoe het verhaal echt gaat lopen, is het duidelijk dat de wereld in een soort alternatieve dimensie zit waarin je het moet opnemen tegen onder andere personages die normaal je bondgenoten zijn. Zoals Alfred en Céline. Ook zul zie je nieuwe bondgenoten zoals Nel voorbij komen.

Deze laatste uitbreiding verschijnt op 5 april voor eigenaren van de season pass. Deze is eventueel te koop via de Nintendo site of in de eShop.