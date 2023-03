Bat Boy komt op 25 mei naar de Switch

Vecht met je honkbalknuppel tegen een kwaadaardige tovenaar en zijn handlangers in Bat Boy!

Game ontwikkelaar Sonzai Games en game-uitgever X-Plus hebben vandaag de releasedatum bekendgemaakt voor Bat Boy! Deze nieuwe game komt op 25 mei naar de Switch! De releasedatum kwam middels een nieuwe trailer naar buiten. Je kunt hem hieronder bekijken.

Bat Boy is een 8-bit platformer met een intuïtief combat-systeem. De 8-bit graphics van het spel zullen ongetwijfeld nostalgische gevoelens oproepen bij mensen die zijn opgegroeid in het NES tijdperk. In de game speel je met de titulaire Bat Boy en moet je jouw gehersenspoelde teamgenoten zien te bevrijden uit een duistere spreuk, die is opgeroepen door de kwaadaardige tovenaar Lord Vicious. Samen met de kraai Garau moet Bat Boy de vijandige dimensie van Stratoss trotseren, waarbij hij allerlei gevaarlijke elementen en de vele handlangers van Lord Vicious tegenkomt.