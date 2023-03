ANONYMOUS;CODE verschijnt op 8 september

Het nieuwste deel in de Science Adventure-serie.

In de Science Adventure-serie zijn al meerdere games naar de Nintendo Switch gekomen. Hieronder vallen CHAOS;HEAD, STEINS;GATE, ROBOTICS;NOTES en CHAOS;CHILD. Allemaal zeer goed ontvangen visual novels. Een volgende game in deze serie is ANONYMOUS;CODE. Deze verscheen vorig jaar al in Japan, maar dit jaar maakt het zijn release in het Westen op de Nintendo Switch. De game zal op 8 september 2023 verschijnen. Dat maakte uitgever Spike Chunsoft bekend middels een trailer. Tevens is bekendgemaakt dat dit de eerste game in de Science Adventure-serie zal zijn die Engels gesproken is. De game zal naast digitaal ook fysiek te koop zijn. De fysieke versie heeft een beperkte Steelbook Launch Edition, die zoals de naam al zegt naast de game ook een Steelbook bevat.

ANONYMOUS;CODE speelt zich af in 2037 in Nakano, Tokio. Pollon Takaoka is een hacker die zijn vaardigheden moet gebruiken om de wereld en een meisje te redden. Hij is namelijk met een meisje op de vlucht en moet ontdekken hoe hij het juiste einde om de wereld te redden op krijgen. Verwacht in elk geval een hoop zaken die op de echte wetenschap zijn gebaseerd met een vleugje fantasie.