Visual novel A Light in the Dark krijgt release datum voor april

Een dramatisch verhaal met hoogstaande cast aan Japanse voice actors.

Dit dramatische verhaal van samenwerkende studios CreSpirit, Storia en Narrator heeft eindelijk een release date. De game was vorig jaar al aangekondigd en stond gepland om in de herfst van 2022 uit te komen. Nu hebben we eindelijk een datum dat de game daadwerkelijk uit komt: 5 april!

In deze visual novel speel je als Hao-Chen die wakker wordt vastgebonden aan een stoel terwijl er een vrouw met een mes hem verteld dat hij ontvoerd is voor losgeld. Hao-Chen is een rijk leven gewend, de vrouw alleen maar om te overleven. In de dagen van opsluiting ontplooit zich een verhaal tussen de twee en de extreme verschillen in hun levens.

Het spel bevat het maken van keuzes, soms onder tijdsdruk, maar ook andere modes die een dynamisch element toevoegen. Daarnaast zijn er natuurlijk meerdere eindes en voor de fans van Japanse voice actors is er ook goed nieuws. Karakters zijn ingesproken door grote namen uit anime zoals Love Live!, Classroom of the Elite, DARLING in the FRANXX, Dr. Stone, Kaguya-sama: Love is War en meer.

Lijkt dit spel jou iets of is dit iets te? Laat het hieronder weten. Als bonus ook nog een trailer: