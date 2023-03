Ghostpia komt naar de Switch

Een visual novel met nadruk op verhaal zonder fluff

Nog meer visual novel nieuws. Van uitgever PQube en ontwikkelaar Room6 komt het nieuws dat Ghostpia op de Switch zal verschijnen. Echter, er is een datum voor Japan op 23 maart, maar voor het westen is de datum nog niet bekend.

Dat mag de pret niet drukken, want de game gaat er hoe dan ook komen en er is genoeg informatie over de game bekend.

De trailer ziet er wat uniek uit met een stijl die zou passen in een kinderboek, een stijl die een wat nostalgisch gevoel geeft. Belangrijk ook om te weten is dat Ghostpia een verhaal is zonder extra’s. Je hebt geen quicktime events of rare verhaallijnen die je kunt ontdekken. Dit is een verhaal dat je beleefd, net als een goeie film.

Het verhaal volgt Sayako en Yoru. In een door sneeuw geĆÆsoleerd dorp, waar geesten ’s nachts de straten vullen. De bewoners noemen zichzelf geesten, maar zijn eigenlijk onsterfelijk en kunnen niet dood en hebben daarom de naam gekozen. Het dorp is een utopia voor geesten, maar is dat echt waar? Sayako wil graag terug naar haar geboorteplaats en samen met Yoru trotseren ze de eindeloze witte vlakte, waar nooit eerder iemand is geweest.

Wat vind je van de trailer? Spreekt het verhaal je aan? Het lijkt een ervaring te zijn waar je echt goed voor kan gaan zitten en genieten, zonder veel poespas.