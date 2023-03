[Special] Dit verandert er allemaal met de Scarlet & Violet TCG-uitbreiding

Visuele veranderingen, maar ook qua gameplay verandert er genoeg. Ontdek alles hier.

Eind deze maand kan iedereen aan de slag met de eerste set van Scarlet & Violet in de Trading Card Game. Met deze set veranderen er redelijk wat elementen. Zowel visueel als qua gameplay. Dankzij een door Pokémon gesponsord evenement konden wij alvast aan de slag met de nieuwe set en zetten hier de veranderingen voor je op een rij. Alle kaarten die je hier ziet hebben we gekregen van The Pokémon Company International.

Het basisdesign van kaarten is vernieuwd

Ook Energy-kaarten hebben een update gekregen. Dit keer is het echter niet alleen de afbeelding die vernieuwd is. In voorgaande sets kreeg de afbeelding regelmatig een nieuwe uiterlijk. Natuurlijk geldt ook voor de nieuwe Energy-kaarten de vernieuwde rand, maar in tegenstelling tot voorgaande versies is ook de set linksonder toegevoegd en is de tekst linksboven aangepast. In onderstaande afbeelding zijn de nieuwe Energies te zien. Wat al meteen opvalt met de oude kaarten zoals het voorbeeld hier, is dat linksboven nu duidelijk staat dat het een ‘Basic Energy’ is en wat voor type het is. Hierdoor is het duidelijker tijdens het spelen wat je in je hand hebt.

Een nieuwe glimmer

De volgende aanpassing aan de kaarten is hoe de holo foil en reverse holo er uit zien. Vanaf nu hebben de holo foil-kaarten ook een glimmende rand en kun je de glinstering in het artwork horizontaal zien. Het heeft verder geen toegevoegde waarde voor de gameplay, maar maakt het openen van een pakje zeker spannender. Een glimmende rand hoeft geen ex meer te betekenen.

De reverse holo-kaarten hebben een nieuw design gekregen op rondom het artwork. De reverse holokaarten hebben hun glinstering op het omgekeerde van de foil kaarten. De randen en artwork zijn dus normaal, maar de rest ziet er anders uit. In de vorige generatie zag je voornamelijk op de reverse holo-kaarten het type-logo herhalend op de kaart voorkomen. Zoals in dit voorbeeld uit Crown Zenith. In deze nieuwe serie zijn het kleine stenen vermengd met de type-logos. Ieder type heeft bovendien een eigen patroon hiermee. Zoals in onderstaande (eerste) afbeelding goed te zien is met drie verschillende types.

Inflatie treft ook Pokémon, maar je krijgt wel betere kaarten

Inflatie maakt op het moment alles duurder. Zo ook Pokémon. Losse pakjes gaan iets meer kosten volgens The Pokémon Company International, maar gelukkig is het niet alleen maar slecht nieuws. Om deze verhoging te compenseren zullen alle pakjes kaarten nu gegarandeerd drie kaarten met holo bevatten en zullen alle kaarten die rare of zeldzamer zijn een holo zijn.

Bovendien kun je bij sommige producten meer bonussen krijgen. Zo zijn Elite Trainer Boxen, waarvan je hieronder een unboxing kunt zien, voorzien van niet alleen een extra full-art promo kaart, maar ook een extra booster.

Ja ook de gameplay verandert

De gameplay verandert met deze nieuwe set op maar liefst drie manieren. De terugkeer van de ex-kaarten, Terastalized Pokémon en een vernieuwing van Trainer-kaarten.

Ik begin even met de laatste vernieuwing, de Trainer-kaarten. Tot nu toe hadden we drie type kaarten. Supporter, Stadium en Item, maar hier komt een vierde variant bij. Nu zijn dit geen compleet nieuwe kaarten, maar een subgroep van Item-kaarten. Het gaat hier om Pokémon Tools. Deze kaarten bestonden al langer, maar waren altijd een Item. De werking van de kaarten zelf verandert niet, maar deze aanpassing is alsnog belangrijk voor de strategie. Zo hebben effecten die items targeten nu geen effect meer op een Pokémon Tool. Zo kun je met een Poké Stop geen Pokémon Tool meer pakken. Deze aanpassing is effectief met terugwerkende kracht. Alle oude Pokémon Tool kaarten mogen niet meer als item gezien worden. Ookal staat er nog “Item” op de kaart.

De terugkeer van ex-kaarten en de nieuwkomer Terastalize

Pokémon ex bestaan al jaren, elke zoveel jaar komt er weer een set die deze klassieke kaarten terugbrengen in een iets ander jasje. Zo ook de Scarlet & Violet-uitbreiding. In 2003 verschenen de eerste ex-kaarten en toen was het nog het geval dat ze per se moesten evolueren van een normale Pokémon. In een latere versies en soortgelijke kaarten als V en VSTAR was dit weer anders. Deze kaarten, ook al was het een Dragonite waren gewoon Basic-kaarten. Hierdoor waren ze dus speelbaar vanaf de eerste ronde.

Nu kunnen ex-kaarten echter alle stages zijn. Er zijn dus Basic ex-kaarten, maar ook Stage 1 en Stage 2 kaarten met ‘ex’ er op. Deze kaarten blijven enorm sterk, maar daar tegenover staat wel dat als je ze verslaat, je twee prijskaarten mag pakken.

Er is echter nog een speciale vorm van de ex-kaarten. Dat zijn de Tera ex-kaarten. Deze speciale kaarten leveren nog steeds twee prijskaarten op, maar zijn net als de mechanic in de video games redelijk uniek. Zo kunnen de kaarten die Terastalized zijn van een ongewoon type zijn. Denk hierbij aan een Dark-type Charizard. Deze zitten nu nog niet in de set, maar zijn wel al onthuld voor Japan.

In deze set zitten twee verschillende Pokémon ex met een Tera-notering. Dit zijn Arcanine en Gyarados. De tweede zie je ook hieronder. Wat opvalt is dat deze kaarten standaard een vaardigheid hebben. Arcanine en Gyarados hebben dezelfde, maar in de toekomst zal dit misschien meer gaan verschillen. Wat in dit geval het zo interessant maakt, is dat je dus op je gemak deze kaart kunt versterken op je bench zonder dat je schade oploopt.

Tot slot, welke kaarten mag je gebruiken?

Met een nieuw jaar aan kaarten is het ook weer tijd om aan te passen welke kenmerken te gebruiken zijn. Vanaf 14 april, twee weken na de release van de set, zullen alleen de letters E, F en G nog geldig zijn in de normale wedstrijden. Deze letters staan linksonderin op kaarten. Er is echter wel nog wat uitzondering op de regel. Kaarten die in de nieuwe sets zitten zoals Boss’s Orders en Rare Candy blijven ook de oudere kaarten van geldig. Exacte regels voor reprints zijn hier te vinden.