Nieuwe TV-commercial voor The Super Mario Bros. Movie 

Tijd voor nog een nieuwe TV-spot!

Het wachten is dan eindelijk bijna voorbij. Over een paar weken kunnen we dan eindelijk genieten van de allereerste echte Mario film. The Super Mario Bros. Movie draait vanaf 5 april in de bioscoop, een must-see voor Mario-fans. Deze film van Illumination en Nintendo zal namelijk vol zitten met verwijzingen naar alle avonturen van Mario over de jaren heen. Niet alleen door elementen als platforming en karten, maar ook qua designs. Inmiddels er een nieuwe TV-spot welke je hieronder kunt bewonderen.

Wat zien we allemaal in deze nieuwe commercial? Naast het Paddenstoelenrijk zien we onder andere Luigi op de vlucht en in een bos belanden die vervolgens tegen een Dry Bones botst. Ook zien we Mario & Luigi in een riool lopen waarna ze via de welbekende buis naar het Paddenstoelenrijk komen.

Kijk jij ook al zo uit naar The Super Mario Bros. Movie? Laat het ons hieronder weten!