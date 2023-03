Gerucht: komt er een remaster van F-Zero GX?

Een beetje vaag verhaal, maar we kunnen hopen.

Youtuber Nintendo Prime, die vorige maand al in het nieuws kwam omtrent de LEGO Zelda-set, zegt nieuws te hebben omtrent F-Zero. Hij zou hebben gesproken met mensen die werken aan een remaster van F-Zero GX, zo meldt Gamer.nl. De laatste game uit de F-Zero-franchise kwam in 2003 uit voor de Gamecube.

Het Youtube-kanaal zegt te hebben gesproken met ontwikkelaars die in dienst zijn bij Next Level Games. Deze ontwikkelaar is op de Switch verantwoordelijk voor games als Mario Strikers: Battle League en Luigi’s Mansion 3. Begin deze eeuw waren ze verantwoordelijk voor games als NHL Blitz, maar sinds 2014 werken ze alleen nog maar samen met Nintendo. In 2021 heeft Nintendo het bedrijf gekocht, waardoor het nieuws enigszins aannemelijk zou kunnen zijn. Nintendo Prime geeft in de video wel toe dat zijn verhaal onduidelijk is en dat we hem maar moeten geloven. Een beetje vaag dus.

Heb je de video gezien en kijk je nu enorm uit naar een remaster van deze Gamecube-klassieker. Of zit je te überhaupt te wachten op ‘iets over F-Zero’ nu die serie al 20 jaar stil ligt? Laat het ons weten in de comments.