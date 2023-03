[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 12

Wij zetten wekelijks de releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Have a Nice Death

Verschijnt op: 22 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Have a Nice Death is een 2D action roguelike waarin jij de rol aanneemt van de Dood. De Dood is in deze game echter onderdeel van het veel grotere kantoor Death Inc., en niet alleen ben je overwerkt, maar je bent ook zwaar toe aan vakantie. Het is alleen nu net dat je werknemers hebben besloten er een potje van te maken, waardoor niet alleen het balans van de zielen gevaar loopt.. maar ook jou zuurverdiende vakantie! Verken het procedurally generated hoofdkantoor van Death Inc, waar je vele personages tegen komt die je willen helpen, en nog meer die je proberen te verslaan. Aangezien je de dood zelf bent kun je niet dood, maar krijg je wel na elke run een voortgangsgesprek waarmee je nieuwe updates en items kunt unlocken!

Storyteller

Verschijnt op: 23 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99

Storyteller is een puzzel game over het bouwen van verhalen. In de game krijg je een aantal bekende verhalen voorgeschoteld. Je kunt deze sprookjes één op één nadoen… maar je kunt er ook je eigen draai aan geven. Jij bent namelijk de schrijver! Speel in een comicbook-achtige omgeving met een complete bibliotheek aan personages en thema’s. Helden en schurken, draken, vampieren, zombies, onbeantwoorde liefdes, leugens en geheimen waar iedereen gek van zou worden, speel met het canvas en laat je creativiteit op de vrije loop!

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Verschijnt op: 24 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key is het derde deel in de Atelier Ryza serie, en alweer het 21ste deel in de overkoepelende Atelier serie. In dit deel speel je wederom als Ryza en haar vrienden op Kurken Island. Het verhaal begint wanneer er plots een eilandengroep verschijnt, de Kark Isles. Deze verschijnen vlakbij Ryza’s geboorteplaats, en Ryza en haar vrienden zijn ervan overtuigd dat dit een bedreiging hun woonplaats is. Wanneer ze de eilandengroep verkennen stuiten ze al snel op een ruïne met een eeuwenoude poort en als Ryza erdoorheen loopt krijgt ze van een onbekende stem een vreemde taak. Wat betekent dit en hoe kan dit ervoor zorgen dat ze hun woonplaats kunnen redden? Het spel speelt zich af in een enorm open veld waarin meerdere maps met elkaar zijn verbonden. Alle vier de gebieden hebben zo hun eigen stijl en thema.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 maart:

20 mrt. 2023: FurryFury: Smash & Roll – €9,99

20 mrt. 2023: Animal Names – €2,99

21 mrt. 2023: Remnant: From the Ashes – €39,99

21 mrt. 2023: Unheard – €9,99

21 mrt. 2023: Escape Rooms Bundle – €34,99

22 mrt. 2023: Saint Maker – €12,99

22 mrt. 2023: Gekisou!Benza Race -Toilet Shooting Star- – €12,00

22 mrt. 2023: Omen of Sorrow – €19,99

23 mrt. 2023: Song of Memories – €26,99

23 mrt. 2023: Scramballed! – €6,99

23 mrt. 2023: Monorail Stories – €14,99

23 mrt. 2023: Anyaroth: The Queen’s Tyranny – €14,99

23 mrt. 2023: Numolition – €7,99

23 mrt. 2023: Rakuen: Deluxe Edition– €24,99

23 mrt. 2023: Fishing: North Atlantic – €24,99

23 mrt. 2023: Sakura Neko Calculator – €4,99

23 mrt. 2023: Mighty Mage – €4,99

23 mrt. 2023: Split – €8,49

23 mrt. 2023: Sushi Bar Express – €29,99

23 mrt. 2023: Birds and Blocks 2 – €4,99

24 mrt. 2023: MLB The Show 23 Digital Deluxe Edition – €99,99

24 mrt. 2023: Nefasto’s Misadventure: Meeting Noeroze – €19,90

24 mrt. 2023: Overloop – €14,99

24 mrt. 2023: Isle of Jura Fishing Trip – €13,99

24 mrt. 2023: Flashout 3 – €19,99

24 mrt. 2023: Uzzuzzu My Pet – €14,99

24 mrt. 2023: Steel Defier – €4,99

24 mrt. 2023: Lila’s Tale and the Hidden Forest – €4,99

