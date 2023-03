Prototype Super Mario World map gevonden

Bekijk hier een eerste prototype van de iconische world map voor Super Mario World!

Super Mario World kwam in 1992 uit voor de SNES en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gezien als één van de beste platformers ooit gemaakt. In een grote lek hebben Nintendo-fans nu een prototype voor de iconische world map van de game gevonden. Tussen 2018 en 2020 vond er een zogenaamde gigaleak plaats binnen Nintendo. In deze lek is er heel veel informatie over hun games onthuld. Waaronder: prototypes, broncode etc. In de oorspronkelijke lek weerhielden corrupte graphics mensen ervan om te kunnen zien hoe de lay-out van de map eruit zag. De hacker en onderzoeker codfish1002 heeft dit probleem nu opgelost. We hebben hierdoor nu een goed beeld van hoe Map-B, het prototype van de uiteindelijk worldmap gemaakt in 1989, er precies uitziet. Twitter-gebruiker MrTalida heeft een afbeelding van de map op Twitter gedeeld. Je kunt hem hieronder bekijken: