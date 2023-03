Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 7,8 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de vierde week van maart weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Fishing: North Atlantic , maar liefst 7,8 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Sakura Neko Calculator, maar 46 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Fishing: North Atlantic – 7.8GB

Song of Memories – 5.9GB

Disney Speedstorm – 4.7GB

Split – 4.0GB

Yukiiro Sign – 3.2GB

Process of Elimination – 2.5GB

Blade Assault – 1.6GB

Tuya – 1.2GB

Alekon – 1.2GB

Formula Retro Racing: World Tour – 852MB

Panda’s Village – 842MB

Uzzuzzu My Pet – 778MB

Storyteller – 728MB

FurryFury: Smash & Roll – 609MB

Isle of Jura Fishing Trip – 572MB

Lila’s Tale and the Hidden Forest – 563MB

Pupperazzi – 531MB

Melon Journey: Bittersweet Memories – 492MB

Arcane Vale – 463MB

Mothered – 416MB

Kraino Origins – 402MB

IIN – 325MB

Overloop – 308MB

Forever Lost: Episode 1 – 253MB

Fantasy Ball – 252MB

Kitty Rainbow – 250MB

Ultimate Anime Jigsaw Puzzle – 214MB

Goroons – 203MB

Pretty Girls Tile Match – 197MB

Orebody: Binder’s Tale – 191MB

Numolition – 177MB

Birds and Blocks 2 – 169MB

Lunark – 132MB

Belle Boomerang – 115MB

Jump Challenge – 112MB

RunBean Galactic – 111MB

Mighty Mage – 79MB

Moe Waifu H – 78MB

Steel Defier – 48MB

Sakura Neko Calculator – 46MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!