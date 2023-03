Launchtrailer Post Void

Snelheid is alles in deze hypnotische first-person shooter.

Afgelopen week verscheen Post Void eindelijk op de Nintendo Switch. Deze hypnotische first-person shooter zou eigenlijk vorig jaar augustus al verschijnen, maar werd daarna verschillende keren vertraagd. Nu de game dan toch eindelijk verschenen is hebben Super Rare Games en YCJY Games een launchtrailer online gezet. Hierin worden nog even de interessantste punten van de game naar voren gebracht. De trailer kun je hieronder bekijken.

LET OP!: Onderstaande trailer bevat heftige lichtflitsen!

In Post Void heb je maar één doel: een zo hoog mogelijke high score halen. Het is een arcade style first-person shooter, waarin snelheid het belangrijkste onderdeel is. Er zijn geen levens, geen retries of repeats; het enige wat je in leven houd zijn je kill-counts. Deze zorgen ervoor dat je personage zijn leven terugkrijgt, dus wat je ook doet, ga vooral niet langzamer! Vind de oasis aan het einde van het level, kies een willekeurige upgrade en gooi jezelf terug in de chaos. Elke run is uniek, en elke chaotischer dan de vorige!