Gameplaybeelden Squad 51 vs. the Flying Saucers

Red de mensheid in deze cinematische 2D shoot 'em up.

Eerder deze week vercsheen Squad 51 vs. the Flying Saucers op de Nintendo Switch. De game heeft een lange weg afgelegd om daar te komen, zo werd de game bijvoorbeeld in 2018 al aangekondigd. De game is nu eindelijk verschenen, en voor iedereen die benieuwd is hoe dat eruit ziet hebben we goed nieuws. Youtubekanaal Handheld Players heeft namelijk een video online gezet met bijna 20 minuten aan gameplay beelden. Hieronder kun je de beelden bekijken.

Squad 51 vs. the Flying Saucers is een game die de stijl van de jaren ’50 omarmt. Niet alleen betekent dat dat de game in zwart wit is, ook heeft het real-live cutscenes en ziet het eruit alsof de game gemaakt is met modellen die aan touwtjes hangen. Het verhaal van de game begint met de aankomst van buitenaardse wezens op aarde. De wezens komen aan met de belofte van een mooie toekomst voor de mensheid, maar niets blijkt minder waar te zijn. Jij speelt Lieutenant Kaya, een vliegenier in het verzet tegen deze buitenaardse invasie. Stap in de cockpit van één van vier vliegmachines en geniet van het heerlijke overdreven verhaal, gebaseerd op 1950’s zwart/wit films.