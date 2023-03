[DN’s Five] De beste soundtracks van de Game Boy Color

De Game Boy Color heeft echt weer unieke soundtracks, vind je niet?

Het is weer tijd voor een middag vol heerlijke nostalgische soundtracks. Deze keer nemen we een ’trip down memory lane’ naar de Game Boy Color. De handheld was de kleurrijke opvolger van de Game Boy en verscheen in 1998. Lees je deze DN’s Five’s trouwens voor het eerst? Check dan nog even het artikel van vorige week!

5: Mario Golf – Marion Club

Laten we aftrappen (afzwaaien) met deze geweldige klassieker. Ik moet eerlijk bekennen dat ik soms een beetje gek werd van deze muziek, maar tegelijkertijd paste het wel helemaal bij deze game. Voor die tijd zag Mario Golf er goed uit op een handheld. Vandaag de dag kijk ik er toch wel een beetje anders naar. Gelukkig hebben we de muziek nog!

4: Harry Potter and the Chamber of Secrets – The Basilisk

Tussen de Nintendo-games door was ik erg verslaafd geraakt aan deze Harry Potter-game. Wat een spannend spel en wat een angstaanjagende muziek. Het gedeelte met de Basilisk vond ik eigenlijk te eng. Helemaal door deze soundtrack. Heb jij een Harry Poter-game gespeeld op een console of handheld?

3: Mario Tennis – Tennis Machine

Misschien zijn Mario sport-games een beetje mijn ding. In ieder geval in de tijd van de Game Boy Color. Ik speelde vrijwel alles van Mario, daarom gaan we van golfen naar tennissen. Heerlijk oefenen van je backhand of forehand in combinatie met deze aanstekelijke muziek.

2: Metal Gear Solid – The Future

Ik was best een tijdje op zoek naar deze soundtrack. Metal Gear Solid was op de Game Boy Color echt een wervelstorm aan actie. Hierdoor had ik ergens wel een specifiek nummer in mijn hoofd, maar wist ik niet meer op welk punt in de game die voorbij kwam. Gelukkig heb ik hem na lang zoeken toch gevonden!

1: Pokemon Gold/Silver/Crystal – Ecruteak City/Cianwood City

Waarschijnlijk grotendeels door nostalgie beslist, maar wat heeft Pokémon Gold/Crystal toch prachtige muziek. Ieder stadje zet echt een eigen sfeer neer en daarbij is deze toch mijn favoriet. Ik heb zo ontzettend veel uren in deze games gestoken, waarbij ik overigens geen gebruik kon maken van internet. Als ik ergens niet uitkwam, belde ik de Nintendo hulplijn! Wat een tijden…

Dat was het weer. Een korte, maar heerlijke tocht door de wereld van de Game Boy Color-muziek. Heb jij net zo genoten als ik? Laat het dan weten in de reacties. Tot volgende week!