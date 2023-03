Ga in mei aan de slag met Puzzle Bobble Everybubble!

Vanaf 23 mei kunnen Switch-bezitters aan de slag met dit puzzelspel!

Vorig jaar werd er in augustus aangekondigd dat Puzzle Bobble Everybubble! naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Begin vorige maand kwam dan eindelijk de releasedatum van 23 mei naar buiten, maar inmiddels is het puzzelspel ook in de Nintendo eShop verschenen. Daardoor weten we nu dat de game voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank zal gaan. Ook is eindelijk bekend dat de titel zo’n 1,3 gigabyte aan opslagruimte in beslag neemt. Het is misschien goed om te weten dat het spel momenteel nog niet vooraf te bestellen is in de eShop, maar gelukkig is deze game voor hetzelfde bedrag nu ook al online fysiek te bestellen.

In Puzzle Bobble Everybubble! volg je het verhaal van Bub, Bob, Peb en Pab. Deze vier personages reizen af naar Rainbow Island waar de mysterieuze Miniroon woont. Op een dag begint Miniroon plotseling ballen te blazen waardoor het hele eiland bedekt wordt, wat natuurlijk voor problemen zorgt. Nu is het aan jou de taak om tijdens dit avontuur uitdagende, maar leuke levels op te lossen en het eiland te redden.

Ben je benieuwd geworden naar Puzzle Bobble Everybubble!? Bekijk hieronder dan de officiële trailer!