Er komt een Atelier Ryza anime

Met een sneak peek trailer!

Goed nieuws voor Atelier Ryza fans! Naast natuurlijk het feit dat Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key volgende week 24 maart uitkomt, is er nu ook het nieuws dat er een anime komt! Deze adaptatie is gebaseerd op Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. De planning volgens Liden Films, is dat de anime zijn debut zal hebben deze zomer in Japan.

Tot de cast behoren onder andere:

Yuri Noguchi als Reisalin ‘Ryza’ Stout

Hitomi Owada als Klaudia Valentz

Takuma Terashima als Lent Marslink

Yui Kondo als Tao Mongarten

Hirofumi Nojima als Empel Vollmer

Haruka Terui as Lila Decyrus

Ben jij benieuwd naar de anime of toch meer van de games? Er is in ieder geval al een site voor de anime die je hier kunt bezoeken (in het Japans). Laat hieronder weten wat je er van vindt en of hier ook op zit te wachten, en bekijk hier nog de laatste verhaaltrailer voor Atelier Ryza 3.