Nintendo eShop, aanraders, februari

Even terugblikken op de beste games uit de maand februari.

Iedere maand verschijnt er een overzicht van de leukste titels in de Nintendo eShop. De maand februari mag dan misschien al even over zijn, het is nooit telaat om even terug te kijken naar deze aanraders!

Een mooie mix

De Nintendo eShop heeft er in februari veel mooie titels bijgekregen. Onder andere drie grote games, zoals Metroid Prime Remastered, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en Octopath Traveler 2. Echter draaide het niet alleen maar om games van grote uitgevers, de indie-games deden ook een flinke duit in het zakje. Wat dacht je van het prachtige Blanc of het meeslepende The Pathless. Er was genoeg te beleven in de maand februari.

Wie weet kom je nog een paar games tegen die je alweer vergeten was. Voeg ze dan snel toe aan je verlanglijst in de Nintendo eShop, want voor je het weet is er een nieuwe sale gaande. Heb jij één van deze aanraders uit het filmpje gekocht?