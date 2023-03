The Guise ontvangt launchtrailer

Een duister sprookje om te verkennen.

De duistere metroidvania The Guise is eindelijk beschikbaar op de Nintendo Switch. Ontwikkelaar Ratalaika games heeft een speciale launchtrailer uitgebracht. Het spel is sinds gisteren te koop op de Nintendo eShop voor €5,99. Je kan de trailer hieronder bekijken.

In The Guise speel je als Olgen. Hij heeft een vervloekt masker gevonden en opgezet waardoor hij in een monster is veranderd. Door je nieuwe krachten te gebruiken baan je je door een gevaarlijke en onvriendelijke wereld waar alles en iedereen tegen je is. Deze wereld zit bomvol angstaanjagende locaties om te verkennen. Vind geheimen zoals verborgen schatten, verstopte gangen en monsterlijke bazen. Versla je een baas dan absorbeer je hun kracht om nieuwe vaardigheden vrij te spelen.

Is The Guise een game die je op je switch gaat spelen? Laat het ons weten!