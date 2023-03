Shovel Knight Dig krijgt gratis DLC

Fate and Fortune-DLC moet snel uitkomen voor de Nintendo Switch

Door middel van een trailer heeft Yacht Club Games gratis DLC aangekondigd voor Shovel Knight Dig. Fate and Fortune, zoals de DLC heet, is nu al uit voor Android, iOS en pc. De console-versies moeten snel volgen (dankjewel NintendoLife!)

De Downloadable Content is een behoorlijk gevuld pakket. Zo kunnen spelers in KNIGHTMARE MODE aan de slag met Black Knight wanneer zij de game hebben uitgespeeld. Daarnaast ontmoet je Fetcher, een trouwe viervoeter die je halverwege waterputten gevonden schatten laat opslaan. Er is een nieuwe track toegevoegd die je hier alvast kunt beluisteren, er zijn wat Quality of Life-features toegevoegd, en er zijn wat extra’s voor completionists. Zo zijn er Trophy’s te behalen en kun je in de Compendium precies bijhouden wat je hebt verzameld.

Yacht Club Games is altijd verre van gierig als het op gratis DLC uitkomt. De eerste Shovel Knight-game kreeg een groot aantal DLC-pakketten die bijna allemaal gelijkwaardig waren aan een compleet nieuwe game. Later is die set fysiek uitgekomen als Shovel Knight: Treasure Trove. Of Shovel Knight Dig uiteindelijk zo’n zelfde behandeling krijgt, is nog niet duidelijk. Maar dit is alvast een goed teken.

Heb jij Shovel Knight Dig al gespeeld? Laat ons weten wat je van de game vindt in de comments!