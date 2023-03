Race vanaf 22 maart mee met de Ninja Tour in Mario Kart Tour!

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe tour!

Mario Kart Tour mag inmiddels dan alweer een behoorlijke tijd mee gaan, Nintendo weet de mobiele titel nog steeds fris te houden door regelmatig een nieuwe Tour online te zetten. Deze tours brengen vaak speciale personages en parcours met zich mee. Dit keer is het tijd voor de Ninja Tour en daaraan kun je vanaf 22 maart meedoen! De bijbehorende trailer kun je hieronder bewonderen.

Wat staat ons allemaal te wachten met de komst van deze nieuwe tour? Allereerst brengt de tour het Dry Dry Ruins-circuit met zich mee. Verder keren ook Shy Guy Bazaar, Ninja Hideaway en Rainbow Road Wii-versie terug in de Tour. Ook deze keer is er weer een nieuw Mii Racing Suit aangekondigd en die zal dit keer in het teken staan van Spikey!

Ga jij ook mee racen met deze nieuwe tour? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!