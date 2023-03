YouTuber maakt Lego Gameboy Advance SP

Hij werkt ook nog!

De Gameboy Advance SP! Die goede oude handheld waarop wij talloze klassiekers als: Advance Wars, Metroid Fusion, Zelda The Minish Cap en Pokémon Ruby & Sapphire konden spelen. Sinds kort kunnen we een deel van deze toptitels ook op de Switch spelen met Nintendo Switch Online. In de loop der jaren zijn er al vele speciale edities van diverse consoles en handhelds op de markt verschenen. Het gaat daarbij vaak om een console of handheld met een bijzonder uiterlijk dat vaak is verbonden aan een bepaalde game of franchise. Toch is de Gameboy Advance die YouTuber Retro Stash Repairs nu heeft gemaakt wel heel erg speciaal. Dit is namelijk niet zomaar een traditionele Gameboy Advance. Het is er één die voor een groot deel bestaat uit lego. En het allermooiste van allemaal: Hij werkt echt!

In onderstaande video heeft de YouTuber uitgebreid laten zien hoe hij de handheld precies heeft ontworpen. Naast talloze Legoblokjes kwamen er ook veel andere materialen aan te pas. Zoals lijm en een boormachine. Het is op zijn zachtst gezegd een indrukwekkend technisch en creatief knutselwerkje geworden. Zeker het kijken waard voor zowel fans van Lego als van handhelds!

