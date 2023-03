Visual Novel Varney Lake komt volgende maand naar de Switch

Los een oude zaak op in deze retro pixel pulp game.

Uitgever Chorus Worldwide en ontwikkelaar LCB Game Studio hebben aangekondigd dat visual novel Varney Lake naar de Switch komt. Het is het tweede deel in een series games geïnspireerd door de pixelstijl van de jaren 80. Het eerste deel, Mothmen 1966, kwam halverwege vorig jaar naar de Switch. de verhalen hebben overigens niets met elkaar te maken, je hoeft niet die gespeeld te hebben om van deze pulp horror te kunnen genieten! Hieronder kun je een trailer bekijken. De releasedatum staat momenteel gepland op 28 april.

In Varney Lake volg je het verhaal van paranormale onderzoeker Lou Hill. Hij kan een bepaalde zaak uit 1954 maar niet uit zijn hoofd zetten. Drie kinderen claimen daar in de zomer een ontmoeting gehad te hebben met een vampier. Lou probeert hun stappen van toen na te lopen, maar dit is alles behalve makkelijk. Naast dat Jimmy en Christine inmiddels 40+ zijn hebben ze maar vage herinneringen aan het voorval… en waar is Doug eigenlijk gebleven? Los puzzels op, verken uitwijkende verhaallijnen en probeer de waarheid te achterhalen om eindelijk het verhaal te kunnen sluiten.