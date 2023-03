Vier de release van Flame Keeper met een nieuwe trailer

De vonken spatten ervanaf!

Rogue-lite Flame Keeper is vanaf vandaag beschikbaar. Om dat te vieren hebben uitgever Untold Tales en ontwikkelaar Kautki Cave een speciale release trailer uitgebracht. Het spel is nu te koop op de Nintendo eShop voor €7,99. De releasetrailer kan je hieronder bekijken.

In Flame Keeper kruip je in de huid van de ontvlambare held Ignis. Hij gaat op avontuur om de wereld genaamd Orbis te beschermen tegen de duisternis. Gelukkig is hij een getraind vechter en gaat dapper op pad om Orbis redden. Verbeter je vaardigheden, trek door steeds gevaarlijkere omgevingen en herstel de Eternal Flame! Je verkent gebieden en brengt gevonden energie terug naar het Fire camp. Maar wees voorzichtig, want de energie van de Eternal Flame is ook je eigen gezondheid. Vind de juiste balans om in goede gezondheid te blijven en genoeg leven te houden om verder op reis te gaan.