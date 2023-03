[Review] The Testament of Sherlock Holmes – Voor de puzzelaar

Is Sherlock Holmes nog steeds die gevreesde speurneus?

Vorig jaar bracht ontwikkelaar en uitgever Frogwares twee Sherlock Holmes-games naar de Nintendo Switch. Het ging om Sherlock Holmes: Crimes and Punishments en Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter. Voor dit jaar heeft Frogwares ook al Sherlock Holmes: The Awakened op het programma staan, die komt op 11 april uit. Echter kreeg The Testament of Sherlock Holmes op 9 maart nog een surpriserelease. Al met al zijn er een hoop Sherlock Holmes-games beschikbaar op het hybride apparaat. Weet The Testament of Sherlock Holmes zich te onderscheiden van de rest of valt het in de categorie van een van de zovele? Je leest het in onze review.

Rerelease

Het is niet de eerste keer dat The Testament of Sherlock Holmes verschijnt. De game kwam namelijk in 2012 al uit op de PlayStation 3, Xbox 360 en pc. Dit valt wel te merken in de animaties en besturing. Het besturen van de personages voelt wat houterig en raar aan. Ik had af en toe het idee dat ik het personage niet helemaal onder controle had als ik hem probeerde om te draaien. Gelukkig niet gamebrekend, maar wel hinderlijk.

Om terug te komen op de animaties, het is dan wel verouderd, maar ook weer sfeervol. De setting is Londen in de 19e eeuw en persoonlijk vind ik dat dat wel mooi overkomt. Je hebt het gevoel je in het oude Londen te wanen met al die details. De Victoriaanse gebouwen, de ouderwetse instrumenten, de mensen die op straat staan te bedelen, ga zo maar door. De voiceacting helpt daarbij ook natuurlijk. De straten komen daardoor helemaal tot leven. Met alle geluiden van machines en mensen tot de stilte op een begraafplaats. Sherlock Holmes en John Watson hoor je het grootste deel van de tijd praten en hun stemmen zijn prettig om naar te luisteren. Naar mijn mening is de voiceacting ook naar huidige standaarden zeker goed gedaan.

Sherlock als dader!?

Het verhaal in deze game is niet gebaseerd op een echt werk van Arthur Conan Doyle, die de verhalen over de beroemde detective schreef. Wel is het gesitueerd in het 19e eeuwse Londen waarin Sherlock Holmes op een bijzondere manier in de spotlight komt te staan. Het begint met een zaak die Sherlock met het grootste gemak lijkt op te lossen. Met nadruk op lijkt. Naderhand blijkt dat de zaak helemaal niet is opgelost en de mensen denken dat Sherlock zelf de dader is. Wat volgt is een moord en weer een moord en ga zo maar door. Op een gegeven moment denkt haast iedereen, inclusief jijzelf, dat Sherlock echt de dader is achter alle vreemde gebeurtenissen.

De game is vrij duister en zet die toon al vrij snel neer. Lijken zien er gruwelijk uit, maar je zal ze altijd volledig moeten onderzoeken. Daarnaast is Sherlock vrij onbeschoft vergeleken met hoe we hem kennen uit de verhalen. Dit geeft gelijk in het begin al aan dat het verhaal dus niet zo netjes zal zijn als dat we gewend zijn. Persoonlijk vond ik deze duistere stijl wel wat hebben. Het is weer een ander perspectief op hoe we normaal naar de speurneus kijken.

Zeer lastige puzzels

Omdat The Testament of Sherlock Holmes een point-and-click is, kunnen het eindeloze onderzoeken van ruimtes en het oplossen van puzzels niet ontbreken. Ruimtes zitten vol met aanwijzingen die je zelf moet zoeken. Het is soms best lastig om te achterhalen wat je hebt gemist, want het verhaal gaat pas verder als je alles hebt gevonden. Het gebeurde daarom regelmatig dat ik omgevingen talloze keren moest doorzoeken om net dat ene gemiste ding te vinden.

Waar het met aanwijzingen draait om domweg zoeken en blijven, is dat met puzzels wel anders. De puzzels in de game zijn zeer pittig. Van schaakproblemen tot verhoudingen achterhalen. Dit is dan ook zeker geschikt voor mensen die van hersenkrakers houden. Wel vind ik het goed dat er altijd voor de wat mindere puzzelaars mogelijkheden zijn voor hints of de gehele puzzel overslaan. Zelf heb ik me vermaakt met de puzzels. Ik houd namelijk wel van hersenkrakers en dus lag dit precies in mijn straatje. Al moet ik wel toegeven dat ik af en toe een tijdje vast zat om überhaupt te achterhalen hoe een puzzel in elkaar zat.

Daarnaast heb je nog deductionboards. Dit zijn schema’s waarin de verschillende aanwijzingen komen te staan. Het is dan aan jou om de juiste keuzes te maken en de aanwijzingen met elkaar te verbinden. Het overkwam me wel dat ik verkeerde keuzes maakte, waardoor het verhaal niet verder ging. Het kan dan best frustrerend zijn als je niet snapt wat er mis is. Maar de voldoening als het uiteindelijk lukt, daar doe ik het voor.

Conclusie

The Testament of Sherlock Holmes is weer een leuke toevoeging aan de reeks Sherlock Holmes-games die al op de Switch beschikbaar zijn. Met een prijs van €24,99 is het het ook waard om deze te halen, als je van hersenkrakers houdt. Ben je minder van de hersenkrakers, dan kan je de puzzels wel overslaan, maar ik zou dan eerder een andere Sherlock-games aanraden. Al met al is The Testament of Sherlock Holmes een pittig tussendoortje, maar wel een die het waard is om te spelen.

+ Interessant verhaal

+ Voiceacting

+ Passende sfeer

+ Pittige puzzels, maar…

– …te lastig voor de gemiddelde puzzelaar

– Besturing is wat houterig

– Niet altijd duidelijk welke aanwijzing je hebt gemist

DN-score: 7,4