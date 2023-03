Nintendo deelt live muziekopname voor Bayonetta Origins

Zo is de main theme: 'Together in the Moonlit Forest' opgenomen!

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon is sinds vandaag speelbaar op de Switch. De game is de afgelopen week lovend ontvangen door critici. Zo vond onze Jorden de game ook “verslavend goed” en beoordeelde hij het spel met een flinke 9,0! Om de launch van deze Bayonetta prequel te vieren heeft Nintendo nu opnames gedeeld voor de muziek van de game. Zo zien we in onderstaande video hoe de game’s main theme: ‘Together in the Moonlit Forest’ is opgenomen.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon speelt zich af voor Bayonetta bestond. De latere Bayonetta heet nu nog Cereza en maakt in deze game een noodlottige reis naar het verboden Avalon Forest. Met behulp van haar allereerste demon Cheshire moet Cereza proberen haar moeder te redden. Dit alles speelt zich af in een prentenboekavontuur met bijzondere omgevingen.

Ga jij dit weekend aan de slag met Bayonetta Origins? Laat het ons vooral weten in de reacties!