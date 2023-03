Maak je eigen verhaal in nieuwe update Disco Elysium

Disco Elysium bestaat al een tijdje op de Switch. De baanbrekende RPG kwam in 2021 naar de Switch als digitale download en kreeg een half jaar later een fysieke release. De game zelf komt inmiddels alweer uit 2019, en geïnteresseerden zullen de game waarschijnlijk al helemaal kapot gespeeld hebben. Hoog tijd om er nog iets mee te doen, zal ZA/UM studio gedacht hebben. Deze hebben namelijk een nieuwe Collage Mode aangekondigd, een update waarmee je zelf screenshots kunt maken. De update komt binnen enkele dagen online. Benieuwd wat je ermee kan? Je kunt hieronder alvast de trailer bekijken.

In Collage Mode kun je zelf scenes creëren in de wereld van Disco Elysium. Het geeft je toegang tot alle personages, omgevingen en effecten en laat je zelf dialoog schrijven om zo de vreemdste screenshots te kunnen maken. Van nieuwe drama’s, vreemde fantasieën of verboden liefdes, je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Als je daarnaast het geduld hebt kun je zoeken naar never-before-scenes met een nieuwe voice-over van de game’s verteller.

Over het waarom ze dit gedaan hebben zei Collage Mode Lead Chris Priestman het volgende:

“This latest update offers a completely new way to explore the world of Disco Elysium as it’s simultaneously a doll house, a blank canvas, and a storytelling machine. We made this for our hugely talented fans as we’ve spent years admiring everything they create, from luscious paintings to memorable short stories and amazing cosplay – now we hope there will be much more! We only ask that they please go easy on Kim Kitsuragi, he can only take so much love.”