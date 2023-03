Hak er binnenkort op los in Batora: Lost Haven

Reis door het universum en vecht voor je toekomst!

Hack ’n slash game Batora: Lost Haven komt naar de Nintendo Switch. Het spel heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Team 17 kondigt namelijk in een nieuwe trailer aan dat de game vanaf 9 april te koop is via de Nintendo eShop. De trailer kan je hieronder bekijken.

In Batora: Lost Haven speel je met Avril, een meisje met speciale krachten. Na het verlies van haar hele familie heeft Avril geleerd om op haarzelf te overleven, maar ze heeft nooit gedacht wat haar toekomst zou brengen. Je reist naar verschillende unieke werelden en planeten. Je gebruikt unieke vaardigheden en verschillende gevechtsstijlen om vijanden te verslaan, puzzels op te lossen en quests van buitenaardse bewoners aan te nemen. Elke keuze die je maakt heeft effect op je reis en zal bepalen hoe het avontuur afloopt.