Volgend Splatfest in het teken van legendarische wezens

Van 1 april tot 3 april is het weer tijd om te strijden in een Splatfest!

Nintendo heeft op Twitter zojuist het volgende Splatfest aangekondigd voor Splatoon 3. Het Splatfest zal in het teken staan van legendarische wezens. Splatoon 3-spelers zullen dus antwoord moeten geven op de vraag: ‘Welke bestaat er echt?’. De keuze bestaat uit Nessie, ofwel het monster van Loch Ness, ruimtewezens en Bigfoot. Dit gaat zeker een grootse strijd worden tijdens het weekend, maar daarna is het voor eens en voor altijd duidelijk in welk wezen de meeste mensen geloven. Of het wezen ook echt bestaat? Ja, daar verschillen de meningen over en gaan we helaas geen antwoord op krijgen tijdens het Splatfest.

Het Splatfest vindt van 1 april om 2:00 uur tot 3 april om 2:00 uur plaats. Halverwege zal er het tussenrapport opgemaakt worden en komen we te weten welk team op dat moment voorop staat. Vanaf dan is ook de modus Driekleurengevecht beschikbaar. Vergeet die modus zeker niet te spelen, want deze is alleen tijdens Splatfests speelbaar.

Voor welk team ga jij kiezen? Nessie, ruimtewezens of Bigfoot? Laat het ons weten in de reacties! Op onze Discord-server zullen we zeker aanwezig zijn tijdens het Splatfest. Zoek je dus wat teamgenoten om samen te spelen, laat dan op onze server weten voor welk team jij gaat kiezen. Om lid te worden van onze server hoef je alleen hier te klikken.