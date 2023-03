Touhou: New World komt ook naar het westen

Tijd om te leren dodgen!

Het spel werd eerst aangekondigd voor alleen Japans publiek, maar nu hebben we van XSEED het bericht dat ze mikken op een release in de zomer van dit jaar. Sterker nog, een trailer die je hieronder kunt bekijken geeft 13 juli als datum aan.

Touhou: New World, ook wel bekend als Touhou Shinsekai is een nieuwe game uit de Touhou reeks. De serie heeft een bijzondere volging gekregen over de jaren. Met unieke geesten genaamd youkai, unieke muziek en vooral de bullet hell gameplay heeft het ook buiten Japan een zekere cult status gekregen.

In deze game is het niet heel anders. Je speelt met shrine maiden Reimu en magiër Marisa om de geesten te verdrijven en monsters te verslaan. De gevechten zijn chaotisch met het scherm vol met projectielen die je moet ontwijken, maar de trailer toont ook wat platforming. Benieuwd wat je kunt verwachten? Bekijk dan hieronder de trailer. Ben jij toevallig al bekend met de Touhou serie? Ben je fan van deze ‘3D’ aanpak of toch liever de ouderwetse top-down platte bullet-hell ervaring?