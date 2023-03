Disney Speedstorm vanaf 18 april in Early Access

Ready? Set? Let it GOOOOO!!!

Nintendo heeft met een nieuwe gameplayvideo de releasedatum bekend gemaakt voor Disney Speedstorm. De mascotte-kart-racer van Gameloft Barcelona moet op 18 april uitkomen. Althans, in Early Acces. Bekijk de trailer hier:

Disney Speedstorm is in februari 2022 aangekondigd als een Free-to-play-racer, maar belandde al snel in de grindbak. Na wat vertragingen moet de game dus uitkomen in april van dit jaar. Om Disney Speedstorm in Early Access te spelen, zal de game niet free-to-play te zijn. De voordeligste manier om de game vroeg te spelen, zal de Standard Founder’s Pack zijn die € 29,99 kost. Naast vroegere toegang krijg je direct 4000 Tokens (in-game geld), een extra vrijgespeeld personage naar keuze en 2 Golden Pass Credits. Die laatsten zijn nodig voor toekomstige DLC.

Heb jij zin in deze hectische arcaderacer? Laat het ons weten in de comments! Of check onze review van Gigantosaurus: Dino Kart; een olijke kartracer die vorige maand op de Switch is uitgekomen.