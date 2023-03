Tron: Identity heeft een releasedatum

We kunnen vanaf 11 april op onderzoek uit in The Grid.

Vorige maand kondigde Bithell Games (Thomas was Alone) in de Nintendo Direct aan dat Tron: Identity naar de Nintendo Switch komt. Dankzij een nieuwe trailer weten we dat we vanaf 11 april welkom zijn in the Grid.

Tron: Identity speelt zich af in de wereld van de Tron-films van Disney. Het wordt een narratieve adventure-game waarin je mysteries oplost in The Grid; de digitale wereld van het Tron-universum. Je zal veel moeten praten met NPC’s en puzzels moeten oplossen, zo laat de trailer zien.

De eerste Tron-film kwam uit in 1982. Het was een andere tijd waarin het hele idee van een digitale revolutie vooral als spannend werd gezien. Een kleine veertig jaar later vinden we de digitale wereld niet meer zo eng, maar Disney heeft toch nog wat Tron-content geproduceerd in de afgelopen jaren. Zo werd de game Tron 2.0 uit 2004 gezien als de officiële sequel, maar Disney zag ook nog wel brood in een film. Tron: Legacy kwam uit in 2010 en deed het best aardig in de bioscopen. En nu kunnen we in april dus genieten van Tron: Identity.

