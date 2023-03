The Legend of Heroes: Trails to Azure krijgt releasetrailer

Maak je klaar voor het vervolg op The Legend of Heroes: Trails from Zero!

Vorig jaar werd er in oktober aangekondigd dat The Legend of Heroes: Trails to Azure op 17 maart te spelen is op Nintendo’s hybride console. Ondanks dat wij dus nog twee dagen op deze RPG moeten wachten, is het spel in het buitenland al beschikbaar. Daarom is er nu al een releasetrailer op het YouTube-kanaal van NIS America geplaatst. De game gaat aanstaande vrijdag voor een bedrag van €39,99 over digitale toonbank, al kun je deze RPG ook fysiek aanschaffen. Om deze titel te downloaden heb je volgens de Nintendo eShop 5,5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

The Legend of Heroes: Trails to Azure is een vervolg op The Legend of Heroes: Trails from Zero. Daarom kruip je in het nieuwe deel opnieuw in de huid van de politie detective Lloyd Bannings. Het is misschien goed om te weten dat het spel zich een aantal maanden na de gebeurtenissen van Trails from Zero afspeelt. Dat is dan ook de reden dat er momenteel vrede is tussen de leden van het Special Support Section en hun lekker kunnen genieten van hun welverdiende beroemdheid. Deze vrede zal echter niet lang duren aangezien er al snel een aantal organisaties opduiken die slechte bedoelingen hebben in de stad. Als dit maar goed afloopt…

Ben je benieuwd geworden naar The Legend of Heroes: Trails to Azure? Bekijk dan onderstaande releasetrailer.