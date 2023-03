Dokapon Kingdom: Connect komt 9 mei uit

Bordspel + RPG = Dokapon Kingdom: Connect

Afgelopen maand werd Dokapon Kingdom: Connect aangekondigd voor het Westen. Eerder werd de game al voor Japan aangekondigd met een releasedatum in april. Zojuist heeft Idea Factory International aangekondigd dat de game in het Westen op 9 mei zal verschijnen. Tevens staat er een fysieke versie gepland naast de digitale versie in de Nintendo eShop. Het YouTube-kanaal van Idea Factory International heeft vanwege dit nieuws een nieuwe trailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken.

Dokapon Kingdom: Connect is een doldwaas bordspel gecombineerd met een RPG. Deze game is een remake van de Wii-versie uit 2008, wat op zichzelf alweer een remake was van een vorige versie. In Dokapon Kingdom draait alles om geld tot monsters steden beginnen aan te vallen. De economie stort in en de koning zoekt de moedigste personen om de steden te redden. Wie het meeste geld ophaalt, mag trouwen met de prins en word de nieuwe koning. De basis van het spel is simpel: draai aan de roulette en versla wie in de weg staat. De game bevat vijf verschillende modi: Normal Story, Shopping Race, Kill Race en Town Race.